«Ни намека на перемирие. Вооружаемся»: Муждабаев зовет на войну

03.02.2022  16:50 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, русофобия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украина должна огородиться от России ментальным забором и не давать даже намека на возможное примирение.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый российский либерал, меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна огородиться от России ментальным забором и не давать даже намека на возможное...

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По мнению Муждабаева, единственное, что нужно Украине – это оттягивать время и вооружаться при помощи «союзников».

«От чего нам нужно дистанцироваться максимально, не иметь никаких дел, не играть никаких игр и не верить ни одному слову, уважаемые представители украинской власти и части общества, так это, конечно, Россия. Никаких разговоров с ними, ментальный забор, максимальное удаление и минимальные намеки на какие-то возможные с ними замирения. Потому что, когда опять эта радость от «Нормандского формата», я понимаю, что хорошо, когда не стреляют», – сказал Муждабаев.

«Но давайте скажем прямо, что «Нормандский формат» выполнить невозможно. То есть попытки любые его выполнения – Россия ни на шаг назад не отступит, они это говорят сразу, они говорят – разговаривайте с территориями, с республиками вот этими в кавычках. Но на этом, собственно, все должно и заканчиваться. Никаких республик нет, их Украина не признает, а дальше это тупик и разговоры ни о чем еще на какое-то время. Но в любом случае, это время надо использовать для вооружения. Слава богу, что союзники у нас есть», – заявил Муждабаев.

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