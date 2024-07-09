Ни НАТО, ни «перемоги»: Украина погружается в пессимизм и уныние

Анатолий Лапин.  
09.07.2024 12:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


НАТО прямым текстом говорит, что не примет Украину в свой состав до завершения конфликта с Россией. Украина же не находится и близко ни к победе, ни к урегулированию вообще, поэтому ожидать, что юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне приведет к каким-либо ощутимым результатам не приходится.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил юрист и политический эксперт Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО прямым текстом говорит, что не примет Украину в свой состав до завершения конфликта...

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«НАТО говорит прямым текстом: «Участвовать в войне мы не хотим. Точка. Ваше членство возможно после окончания войны. Точка».

Мы не находимся ни близко к моменту окончания войны, ни близко к статусу победы над Россией и разрушения российского государства, мы не находимся близко ни к прекращению огня – мы ни к чему близко не находимся. Тогда вопрос простой, очевидный и нормальный, какого мы ожидаем от совместного заявления или решения на уровне стран Североатлантического альянса», – заявил Вигиринский.

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