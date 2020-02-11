11.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Спорт, Украина
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Ні нормалізації! Минкульт потребует от МОК не направлять украинских спортсменов в Россию


Международный олимпийский комитет якобы должен рассмотреть вопрос выступления украинских спортсменов в России, так как это способствует нормализации отношений между Киевом и Москвой, что, по мнению украинского Кабмина, недопустимо.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские спортсмены вынуждены выступать в России в рейтинговых соревнованиях, потому что это получение рейтинга. Они вынуждены.

Всё это время власть прятала голову в песок и не замечала этой проблемы, а она есть!

Россия – агрессор, она напала на нашу страну, и нам необходимо решать этот вопрос на уровне Международного олимпийского комитета – что может происходить, когда есть военный конфликт, и такие выступления могут нормализовать отношения, а мы не хотим нормализации отношений», – заявил Бородянский, добавив, что «украинский истеблишмент» уже пожаловался в международные организации.

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