«Ни одна армия мира не может этого»: Кедми оценил переброску войск РФ

14.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Российская Федерация доказала, что ни одна страна в мире не может так оперативно перебросить большое количество войск на расстояние в несколько тысяч километров.

Об этом в эфир интернет-канала «Соловьев Live» заявил экс-глава израильского агентства «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора ».

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По мнению эксперта, чтобы начать реальные действия на границе с Польшей или Украиной, России не нужно тратить большое количество времени.

«Когда Россия может перебросить несколько армий на расстояние пяти тысяч километров за несколько часов – это то, чего сегодня ни одна армия в мире не может сделать. И действительно, к этому относятся серьезно. Это было в прошлом году, не в этом.

Насколько в этом году эти внезапные учения всеобъемлющие, они по своей сложности и оперативно-стратегическому знамению не такие, как были тогда, когда перебрасывали огромное количество боевых частей на расстояние пять тысяч километров.

Я хочу напомнить – американцы для вторжения в Ирак полгода собирали войска, НАТО говорит, что для того, чтобы полноценная группировка стояла напротив российской армии, им нужен месяц с лишним. И это с великолепными дорогами в Европе.

Россия перебрасывала это не по дорогам и не по таким дорогам и автострадам, такому количеству железных дорог, какие существуют в Европе. Стратегическая мобильность Сухопутных войск России сегодня на самом высоком уровне в мире.

И это они понимают, поэтому России не надо уж сосредоточивать войска для того, чтобы через 48 часов начать какую-то заварушку на границе с Польшей или Украиной, они могут это делать быстрее. Когда надо будет – войска будут», – заявил Кедми.