Ни одного российского флага: Реабилитированных в Крыму упрекнули в неблагодарности

19.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Россия тратит беспрецедентные по сравнению с украинскими временами средства на обустройство реабилитированных репатриантов в Крыму. Однако зачастую в ответ демонстрируется отнюдь не благодарность.

Об этом пишет в группе «Крымоустройство» на фейсбуке экс-депутат Госсовета республики Сергей Шувайников.

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Он привел в пример недавнюю традиционную акцию – восхождение на Чатырдаг, однако участники подняли лишь национальные флаги, проигнорировав символику России или Республики Крым.

«Такие огромные деньги тратятся на укрепление межнационального согласия и на конкретную помощь депортированным народам… Даже соборную мечеть российское правительство достроит за свои деньги. Но ни одного российского флага во время традиционного восхождения на Чатырдаг, посвященного памяти жертв депортации, я не увидел.

Вот и думаю, как это воспринимать: как благодарность в кавычках или безразличие ко всему доброму и полезному, что делает Россия? Россия потратила больше средств на помощь депортированным, нежели Украина за все годы аннексии. Да и сейчас – посмотрите на элитарные посёлки депортированных, посмотрите на растущие на ровном месте торговые павильоны и здания, на бизнес представителей депортированного народа, который успешно развивается и процветает. Разве Россия кого-то обидела? Лично я воспринимаю непризнание российского флага, показное отрицание его, как неуважение к России и её руководству. Это моё мнение. Знаю только одно, что затаённая обида и камень в душе никогда не будут способствовать искреннему межнациональному согласию в Крыму. Значит, где-то и что-то недорабатывают государственные структуры, администрации, советы депутатов, школы, вузы, детские сады и общество в целом», – пишет Шувайников.

Крымский политолог Сергей Киселев приводит в пример свою семью, которая также столкнулась с репрессиями, однако никаких льгот не имеет.

«Мой дед из ГУЛАГА (ст. 58 «А») пошёл прямо в бой под Могилёвым в июле 1941-го и прошёл всю войну до последнего боя с власовцами 12 мая 1945-го. Мать после тюрьмы гестапо и немецкого концлагеря, как и вся её большая и воевавшая с нацистами семья никаких льгот не имели», – прокомментировал Киселев.