Ни одного шанса выйти на границы 91-го и даже 22-го года у Украины нет – снайпер ВСУ

У Украины нет вариантов выхода не то, что на границы 91-го, но даже на границы 22 февраля 2022 года.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил снайпер ВСУ с позывным «Дед» и псевдонимом Константин Прошинский (настоящее имя Андрей, – авт.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Прошинского, при нынешних раскладах ВСУ не имеют никаких шансов на прорыв.

«Мы встречались с одними большими погонами, иногда присутствуем на больших совещаниях. Заговорили уже после совещания о перспективах, как надо родину любить. Естественно, опять границы 91-го года, все остальное. Я говорю: «Ребята, отцы-командиры, я не вижу вот сейчас, со своей маленькой позиции на каком-то участке фронта. Ни одного шанса на сейчас выйти не то, что на границы 91-го года, но выйти на границы 24-го февраля. Где-то будет, возможно больше, возможно, меньше. Да, возможно, завтра нам дадут подводные лодки, которые со степей будут, авианосцы подойдут, эскадрилья в тысячу самолетов полетит, будут самолеты лететь, всех бомбить и так далее. Возможно. Но на сейчас, к сожалению, я этого не вижу. На сейчас наша задача – удержать то, что есть сейчас, по возможности продвинуться, и мы продвинемся по-любому, но о каких-то границах 91-го года, я не знаю, о чем речь. Трындеть можно, популизм всегда был ухоприятен, особенно у нас, но я пока вариантов не вижу», – заявил Прошинский.