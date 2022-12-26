Ни опыта, ни образования: Зеленский назначил послом специалиста по сексу и бриллиантам

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Болгарии не имеющую опыта дипломатической работы сексолога Олесю Илащук.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Европейская правда», дочернее издание антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда», ссылаясь на несколько дипломатических источников.

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«Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям», – пишет «ЕП».

Отмечается, что новоиспеченный дипломат, указ о назначении которой президент подписал 23 декабря, уже участвовала в общем совещании послов Украины, которое проходило 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.

Официальная биография Илащук пока не обнародована, но некоторые детали можно почерпнуть из двух ее профилей в соцсети. В одном из них она характеризует себя как специалиста по вопросам обработки драгоценных камней и является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов, не имеющего статуса университета или образовательного центра.

В другом профиле она характеризуется как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант». Впрочем, в воскресенье вечером этот профиль был заблокирован.

«На обоих профилях были размещены личные фото и другие детали относительно новоназначенного посла, которые удалось верифицировать, предпочтения для которых с давних времен проставляли профили Ярославы Гресь (задействована в президентской инициативе United24) и Олеся Дония (политолог, который сейчас сотрудничает с властью). Стоит заметить, что политические назначения на должности посла лиц из-за пределов МИД не является исключительным; такие решения практиковались при многих президентах, что нередко вызывало критику. Впрочем, назначения вообще без опыта в международной сфере действительно единичны. Также без более подробной информации о биографии нового посла сложно понять, имеет ли она связь с Болгарией», – резюмирует издание.

Напомним, что депутатами Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» зачастую становились люди, не имеющие ни малейшего опыта политической работы – рестораторы, свадебные фотографы, фитнес-тренеры и так далее.