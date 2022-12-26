Ни опыта, ни образования: Зеленский назначил послом специалиста по сексу и бриллиантам

26.12.2022  08:34 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Балканы, Болгария, Дзен, Дипломатия, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Болгарии не имеющую опыта дипломатической работы сексолога Олесю Илащук.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Европейская правда», дочернее издание антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда», ссылаясь на несколько дипломатических источников.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Болгарии не имеющую опыта дипломатической работы сексолога...

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«Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям», – пишет «ЕП».

Отмечается, что новоиспеченный дипломат, указ о назначении которой президент подписал 23 декабря, уже участвовала в общем совещании послов Украины, которое проходило 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.

Официальная биография Илащук пока не обнародована, но некоторые детали можно почерпнуть из двух ее профилей в соцсети. В одном из них она характеризует себя как специалиста по вопросам обработки драгоценных камней и является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов, не имеющего статуса университета или образовательного центра.

В другом профиле она характеризуется как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант». Впрочем, в воскресенье вечером этот профиль был заблокирован.

«На обоих профилях были размещены личные фото и другие детали относительно новоназначенного посла, которые удалось верифицировать, предпочтения для которых с давних времен проставляли профили Ярославы Гресь (задействована в президентской инициативе United24) и Олеся Дония (политолог, который сейчас сотрудничает с властью).

Стоит заметить, что политические назначения на должности посла лиц из-за пределов МИД не является исключительным; такие решения практиковались при многих президентах, что нередко вызывало критику. Впрочем, назначения вообще без опыта в международной сфере действительно единичны. Также без более подробной информации о биографии нового посла сложно понять, имеет ли она связь с Болгарией», – резюмирует издание.

Напомним, что депутатами Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» зачастую становились люди, не имеющие ни малейшего опыта политической работы – рестораторы, свадебные фотографы, фитнес-тренеры и так далее.

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