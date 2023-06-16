«Ни Путин, ни Зеленский уже не смогут закончить войну» – Бондаренко

Боевые действия на Украине закончатся лишь после компромисса между Пекином и Вашингтоном.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

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«Ситуация характерна еще и тем, что сегодня уже ни Зеленский, ни Путин не будут решать вопрос, когда остановить войну. К сожалению, не они являются главным акторами в современном нынешнем мире. Я считаю, что только после того, как пройдут какие-то переговоры между реальными игроками, реальными силами, которые олицетворяют Запад и Восток, как только будет найден консенсус между Пекином и Вашингтоном, можно будет говорить о некоей деэскалации.

По его словам, «на сегодняшний день Украина просто не является самостоятельным государством».

«А является оружием Запада, через которое тот пытается давить и триггеровать Россию. А Россия является точно так же форпостом, скажем так, восточной политики. Но при этом Россия пытается давить на Запад и Соединенные Штаты.

Так что в данной ситуации говорить о том, что Москва и Киев субъектно решат между собой вопрос относительно мира, будет преувеличением. Помните фильм «Плутовство» («Хвост машет собакой»), когда там говорили: «Как они могли закончить войну? Это не их война. Не они продюсеры этой войны. Так вот: не Путин и не Зеленский продюсеры этой войны», – резюмировал Бондаренко.