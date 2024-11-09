Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская The Guardian со ссылкой на чиновников в администрации Владимира Зеленского пишет, что отношения Лондна и Киева в последнее время сиьно ухудшились. Премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер до сих пор не посетил Украину четыре месяца спустя после вступления в должность.

Основная претензия Украины к Великобритании состоит в том, что она не предоставила никаких дополнительных ракет из своих резервов Storm Shadow, даже для использования против целей в Крыму и других потерянных после 2014 года территориях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Этого не происходит. Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация уже не та, что была, когда премьер-министром был Риши Сунак. Отношения ухудшились», – сказал изданию его киевский конфидент.

В Киеве считают, что визит будет бесполезным, если британский политик не возьмет на себя обязательство пополнить запасы востребованной системы дальнего радиуса действия Storm Shadow, отмечает британская газета.

“Мы обсуждали с августа возможный визит Стармера. Назывались разные даты, но ему нет смысла приезжать как туристу” , – сказал один из чиновников в администрации Зеленского.

“Разочарование украинской стороны новым правительством стало следствием дискуссий между Стармером и Зеленским в прошлом месяце. Зеленский представил свой план победы, который предусматривает членство Украины в НАТО, а также большую военную и экономическую поддержку ключевых союзников”, – говорится в публикации.

По словам высокопоставленного чиновника, план не вызвал “большой реакции”.

Он предположил, что Стармер не хочет принимать стратегические решения без одобрения Вашингтона, несмотря на его частные заверения, которые он дал Зеленскому, что Великобритания может действовать независимо.

Эти обеспокоенности Зеленский также озвучил во время встречи с британским премьером на саммите Европейского политического сообщества 7 ноября, но по итогу в Киеве заявили, что и эта встреча встреча не привела к “никакому прогрессу” в вопросе предоставления Storm Shadow.