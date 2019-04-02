Ни России, ни украинцам ничего хорошего от Зеленского ждать не стоит
Вероятнее всего, во втором туре президентских выборов на Украине победит шоумен Владимир Зеленский, однако ни Москве, ни простым жителям Украины не стоит ожидать от его правления позитивных перемен – Запад продолжит диктовать Украине свои условия как в отношении антироссийского курса, так и в деле увеличения тарифов в обмен на новые кредиты под высокие проценты.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Скорее всего во втором туре победит Зеленский, и нам придется иметь дело именно с этим кандидатом, который представляет из себя человека Игоря Коломойского.
Другое дело, что если в целом оценивать результаты этих выборов по отношению к России, я думаю, что ничего хорошего нам ждать от этого выбора не стоит.
У Зеленского будет определенный временной лаг – в связи с тем, что значительную часть социального недовольства он может перенаправить в адрес своего предшественника, то есть, предыдущего президента Порошенко.
Но здесь ничего хорошего не стоит ждать и гражданам Украины, потому что вряд ли Владимир Зеленский будет идти наперекор условиям МВФ, откажется от повышения цен на газ и другие коммунальные услуги, от приватизации, и в целом от демонтажа элементов социального государства, которые остались на Украине.
Так что ничего хорошего ни нам, ни гражданам Украины особенно ждать не стоит», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.