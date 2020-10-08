Ни русские, ни украинцы не хотят объединяться в одно государство

08.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Большинство граждан Украины и России видят свои страны независимыми, но дружественными и с открытыми границами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные опроса, проведенного в России «Левада-Центром и Киевским международным институтом социологии на Украине.

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Так, в августе 2020 года 11 % российских респондентов очень хорошо относились к Украине, 37% – в основном хорошо, 26% – в основном плохо, 17% – очень плохо, 8% затруднились с ответом.

30% россиян согласились с мнением, что отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями.

При этом 51% полагает, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен.

16% придерживаются мнения, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство, 3% затруднились с ответом.

Похожие результаты продемонстрировал и украинский опрос, который проводился в сентябре.

По данным КМИС, на Украине хорошо или очень хорошо относилось к России 42% в целом, а плохо или очень плохо – 43%, опрошенных.

«Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 30%, в Центре – 38%, на Юге – 52%, на Востоке – 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в западном регионе (56%), меньше всего

При этом количество желающих закрытых границ с Россией на Украине составляет 39%, противоположного мнения придерживаются 51% респондентов, и всего 5 % украинцев хотят объединения с Россией в одно государство.

КМИС проводил опрос с 12 по 16 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

Левада-Центр» проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 20-26 августа 2020 методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1601 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25% / 75%, 2,0% – для показателей близких к 10%/90%, и 1,5% – для показателей близких к 5% / 95%