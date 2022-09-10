Ни сербы, ни косовары не довольны Евросоюзом. Но претензии у них разные

10.09.2022  16:42 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Косово, Россия, Сербия, США


Жители сепаратистской сербской провинции Косово не одобряют действия Евросоюза по урегулированию конфликта с Сербией.

Об этом пишет «Вашингтон Пост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители сепаратистской сербской провинции Косово не одобряют действия Евросоюза по урегулированию конфликта с Сербией....

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Как показало исследование «Евробарометра» только 42% косовских албанцев удовлетворены вкладом ЕС в мир и стабильность, а 44% – недовольны. 64% респондентов-косоваров обвиняют европейские структуры в «анти-албанских» и «про-сербских» настроениях. В то же время, 94% косоваров положительно оценивают вклад НАТО и ОБСЕ.

«Опрос «Евробарометра» показал, что граждане Сербии также с большим недоверием относятся к ЕС, чем другие граждане Западных Балкан. Сербы все больше разочаровываются в европейских обещаниях, возлагая надежды на гарантии мира, безопасности и стабильности со стороны  России», – пишет кандидат наук из Корнельского университета Кэмерон Мэйлхот.

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