«Ни шагу назад!» – какой сигнал Западу дал Путин в Мариуполе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин минувшей ночью неожиданно посетил Мариуполь – впервые после освобождения этого второго по величине города ДНР. Российский президент прилетел сюда на вертолете из командного пункта СВО в Ростове, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент за рулём автомобиля объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, пострадавшее от теракта «азовцев» здание филармонии, а также памятные места.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Зампред правительства Марат Хуснуллин доложил Путину о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. Речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

В микрорайоне Невский Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя. По приглашению одной из семей зашёл к ним домой.

«Президент осмотрел ЖК «Невский». В нем возводят 6 девятиэтажек, садик на 150 детей и школу на 1100 учеников», – написал Хуснуллин в своём тг-канале.

Как видно по опубликованным видеокадрам, движение в Мариуполе к приезду Путина не перекрывали. Президент России стоял на светофорах и пропускал строительную технику по дороге.

«Отсутствие машин кортежа с охраной – мера, призванная ввести в заблуждение западные разведки и спецслужбы Украины с целью исключить какие-либо действия с их стороны. В целом это четко реализованная операция ФСО, позволившая обеспечить безопасность первого лица», – считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Политтехнолог Рамиль Харисов также отмечает отменную работу спецслужб.

«Этот трип явно готовился долго и совершено точно удался. Ни одного слива до старта, весь контент с мест подается по итогу провластными СМИ. Первая публичная поездка президента на новые территории показывает четкий сигнал — это полноценные территории России, они защищаются и будут защищаться. PS: совершенно точно ответственные за этот трип получат свои лавры за качественную работу. Плюс налицо явное усиление акций ФСБ», – написал эксперт.

Соглашается с данными наблюдениями и политолог Сергей Марков.

«Внезапный визит Путина в Мариуполь был как видно, поставлен по всем правилам конспирации. Причина конспирации понятна, – в случае визита Путина на бывшие территории Украины спецслужбы США и Британии получают великолепную возможность организовать теракт против Путина и списать этот теракт на «легитимные действия Украины на защите своей территории от агрессии», – так они планируют написать в путинском некрологе. И так они написали в своем фейковом «некрологе» по «Северному потоку». Известно, что элиты США и ЕС демонизируют Путина и считают его причиной конфликта с Россией», – отмечает Марков.

Телеведущий Андрей Медведев считает, что данным визитом президент чётко дал понять – вопрос новых территорий закрыт.

«Путин в Новороссии это ясный сигнал – переговоров о принадлежности Новороссии не будет. И вопрос закрыт», – считает Медведев.

Схожего мнения придерживается советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков.

«Это первая поездка Верховного на новые территории. Сигнал миру – нам с вами, союзникам и врагам – что, как поёт Алексей Поддубный «Джанго», «это наша земля – мы не уйдём». Отдельно для врага (оперативного, то есть для киевского режима) предупреждение: если были мысли о контрнаступлении на этом направлении – забудьте! Уничтожим всех, применяя все возможные и, как некоторым кажется, невозможные средства. Посещение штаба СВО с заслушиванием докладов военачальников: накануне весенней кампании. И накануне (буквально) приезда Си Цзиньпина, которому Путин, конечно, тоже расскажет о ходе и планах СВО. А для председателя Си это принципиально важные вопросы, учитывая его собственные – в том числе военные – планы на юго-восточном ТВД», – написал Казаков.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев назвал визит Путина «неудивительным», однако предвещающим большие перспективы.

«Президент Путин может посетить любой регион России. Нас же не удивит, если он приедет в Екатеринбург или Новосибирск, в Ростов или Севастополь. Вчера отметили 9 лет присоединения Крыма. И Мариуполь наш. Значит, через некоторое время нас перестанут удивлять поездки президента Путина в Киев или Одессу, Днепропетровск и Харьков», – считает Гусев.

Военкор Дмитрий Стешин делает главный вывод из приезда президента в Мариуполь – «никакой «подморозки» СВО не будет».

«Все, Путин в реальности, физическим присутствием связал себя с освобожденными территориями. А уж сколько было вложено в Мариуполь… «Подморозки» не будет, но возможны переговоры, на таких условиях, что ТАМ завоют. Напомню, что Дебальцево наши взяли в разгар «минских», Петя Порошенко аж в туалет выбегал каждые пять минут – справиться, как там в Дебальцево дела? А дела там были не очень. И эти переговоры, если они случатся, будут лишь фоном для распрямления горбатых. Я надеюсь. Грабли кончились, а новые не завезли», – выразил надежды военкор.

Публицист Егор Холмогоров отреагировал однозначно.

«Зачем Путин поехал в Мариуполь – совершенно понятно. Это такой приказ «Ни шагу назад». Надеюсь, он будет выполнен», – прокомментировал Холмогоров.

Журналист Дмитрий Борисенко констатирует – Путин поднял ставки до максимума. Он считает, что визит в ДНР – это ответ на выдачу ордера на арест президента РФ уголовным судом в Гааге.

«Путин перешел собственный Рубикон. Он перешел его, как для западных «партнеров», так и для своего окружения и всего политического истеблишмента России, даже в бОльшей степени для них, чем для Запада. Теперь, если Мариуполь будет сдан (не важно по какой причине, будь-то военное поражение или очередной договороняк в виде жеста доброй воли с торчащими ушами Абрамовича) – это будет прежде всего ЛИЧНОЕ поражение Путина в глазах ВСЕЙ России и всего мира. После этого либо пуля в лоб, либо погибнуть в бою подобно Альенде, либо суд в Гааге и судьба Милошевича», – пишет Борисенко.

Военкор Роман Сапоньков обратил внимание на реакцию украинских комментаторов.

«Кстати, Шарий подкинул интересную мысль. Путин в Мариуполе, ночью, без тотального перекрытия города, с минимальной охраной, сам за рулём, пропускающий поток машин на главной дороге, прибывший на вертолете, беседующий с простыми людьми, это Путин образца 2000 года. И это плохой знак для Украины и мирового сообщества. До Путина-2000 мировое сообщество обсуждало, на сколько частей развалится Россия в обозримой перспективе, и как безопасно перехватить контроль над ядерным оружием и атомными станциями на новых территориях. И я вообще не шучу. В августе 1999 никто всерьёз не сомневался, что Дагестан мы потеряли», – напомнил Сапоньков.