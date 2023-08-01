«Ни сирен, ни тревоги»: украинские дроны вновь атаковали Москву

Олег Кравцов.  
01.08.2023 08:21
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Минувшей ночью российская столица вновь была атакована украинскими беспилотниками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Минувшей ночью российская столица вновь была атакована украинскими беспилотниками. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», – написал Собянин в своем тг-канале.

Чуть позже свою версию атаки изложило Минобороны РФ.

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

«По некоторым данным, именно на этом этаже располагается Министерство экономического развития РФ», – пишет паблик военного аналитика Михаила Звинчука «Рыбарь».

Военный эксперт Владимир Орлов обращает внимание, что во время атаки не было «ни сирен, ни воздушной тревоги».

Политический обозреватель Виталий Третьяков полагает, что один из БПЛА запускался из Москвы.

«И сообщают о новом беспилотнике, только что врезавшемся в здание в Москва-сити. Предлагаю поискать тех, кто его запустил, как и несколько дней назад, в одном из строящихся небоскребов этого центра. Там много что можно спрятать», – считает Третьяков.

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