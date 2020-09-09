Ни слова о братстве и Союзе – литовская марионетка Тихановская обратилась к России

09.09.2020, Москва, Елена Острякова

Находящаяся под полным контролем литовских спецслужб бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала «обращение к россиянам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Народы Белоруссии и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь. К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», – начала Тихановская.

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После этого она изложила уже известные тезисы западной пропаганды по поводу событий в Белоруссии – о том, что результаты выборов были полностью фальсифицированы, а силовики применили в отношении «мирных протестующих» оружие.

Тихановская солгала о том, что международные наблюдатели не были допущены (на самом деле, ОБСЕ и ПСЕ отказались присылать делегации, как, впрочем, и Россия). Также она привела сомнительные данные о числе погибших – 7 человек.

Литовская марионетка уверяет, что протесты «ни на каком этапе не были войной против России», хотя число антироссийских лозунгов на акциях протестов постоянно растет.

«Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношений между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны», – сказала Тихановская.

Она несколько раз подчеркнула, что Белоруссия хочет сохранять с Россией ровно такие же отношения, как и с другими соседями, – то есть, ныне враждебными России Польшей, Литвой и Украиной.

Она отдельно поблагодарила российские либеральные СМИ и блогеров за «объективное и честное» освещение протестов, которое помогает снижать «эффект государственной пропаганды».

«Какая-то следующая серия «Тупой и еще тупее». Тихановская из Литвы, которая каждые пять минут провозглашает Россию агрессором и мировым злом, и требует новых санкций, рассказывает нам, что она и ее протесты совсем не против России. Новое издание «Гитлер не против России, а только против евреев и большевиков», – прокомментировал обращение Тихановской в своем телеграм-канале работающий в кремлевском пуле российский журналист Дмитрий Смирнов.

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян назвал Тихановскую «молодой волчицей в овечьей шкуре, которая пытается запудрить мозги нашим соотечественникам».

«Не слушайте вранье Тихановской и других действующих лиц этого спектакля, который подготовили для Белоруссии на Западе», – написал Манукян.