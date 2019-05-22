Ни слова по-русски: белорусы устроили выставку в Москве

22.05.2019, Москва, Елена Острякова

Выставка под названием «Беларусь и белорусы» открылась в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Об этом сообщает «Российская газета».

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Выставка составлена из экспонатов фондов Национального исторического музея Беларуси.

Она состоит из документов, тематических изображений и фотографий.

Пояснения к материалам даются исключительно на белорусском и английском языках. Также на открытии белорусские студенты МГИМО прочли стихи на родном языке.