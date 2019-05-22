22.05.2019, Москва, Елена Острякова
Ни слова по-русски: белорусы устроили выставку в Москве
Выставка под названием «Беларусь и белорусы» открылась в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).
Об этом сообщает «Российская газета».
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Выставка составлена из экспонатов фондов Национального исторического музея Беларуси.
Она состоит из документов, тематических изображений и фотографий.
Пояснения к материалам даются исключительно на белорусском и английском языках. Также на открытии белорусские студенты МГИМО прочли стихи на родном языке.
Спасибо!
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