22.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Москва, Политика, Россия
Просмотров:

Ни слова по-русски: белорусы устроили выставку в Москве

Выставка под названием «Беларусь и белорусы» открылась в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Об этом сообщает «Российская газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Выставка составлена из экспонатов фондов Национального исторического музея Беларуси.

Она состоит из документов, тематических изображений и фотографий.

Пояснения к материалам даются исключительно на белорусском и английском языках. Также на открытии белорусские студенты МГИМО прочли стихи на родном языке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть