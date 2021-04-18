Ни статуса, ни средств, ни инфраструктуры – Украина не получит Patriot

18.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

У Украины нет ни статуса, ни средств, ни инфраструктуры, чтобы принимать от американцев серьёзную военную помощь.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, Америка наиболее решительно нас поддерживает и помогает, чем может, но у Америки есть свои цели, свои стандарты, но они ещё далеки от размещения ЗРК на Украине. У нас ещё нет такого статуса, чтобы за нас захотели воевать какие-то страны НАТО….

По ЗРК, призывы по «Пэтриот», делают люди, которые плохо понимают, о чём речь. К сожалению, это наши руководители государства. Сам ЗРК «Пэтриот» – это сложная батарея, она стоит где-то около миллиарда долларов. Развёртывание этой батареи, чтобы она была боеспособной, требует развёртывания мощной современной системы ПВО.

То есть, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной разведки, которые позволят эффективно применять эту батарею. Это ещё сотни миллионов долларов. То есть, нам нужна инфраструктура, на которую Украина сейчас из бюджетных соображений просто неспособна, она её не потянет», – рассказал Бутусов.

«Байден действует в интересах США, он не президент Украины! Мы выбрали президентом другого человека, с другой фамилией. Байден защищает интересы Америки. Вчера президент Байден из-за увеличения русской угрозы ввёл в США Чрезвычайное положение, объявил. И теперь там реализовывается комплекс мер для повышения боеспособности и отражения русской угрозы.

К сожалению, такой ЧС нет на Украине, которая ведёт войну с РФ. Потому нам нужно просто учиться у стран Запад защищать свои национальные интересы. И понимать, что национальные интересы Украины, кроме Украины, никто другой не будет защищать», – добавил пропагандист.