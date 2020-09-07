Ни Трамп, ни Байден не собираются воевать за Украину – киевский политолог

07.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киеву не выгоден на должности президента США ни Дональд Трамп, ни его основной соперник Джо Байден.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор политолог Сергей Толстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трудно сказать, кто из кандидатов в президенты США выгоднее Украине. Как говорил один политический деятель «оба хуже», особенно учитывая сегодняшнее положение Украины.

Внешнее управление становится более глубоким и инструментальным, но не всегда логичным и последовательным. Мы видим, как посольство США на Украине и Госдеп США пытаются поставить украинскую власть в полную зависимость своим опорным сегментам», – сказал политолог.

Также эксперт отметил, что ни один из кандидатов в президенты США не пойдёт на конфронтацию с Россией из-за Украины.

«Второе – это вопрос политического курса Украины. Для того, чтобы Трамп или Байден были выгодны Украине, необходимо достаточно чётко сформулировать задачи, которые Киев хотел бы реализовать и получить поддержу со стороны США.

Идти на конфронтацию с Россией из-за Украины, которая поставила отношения этих держав на грань риска, я думаю, это исключено, и в случае избрания Трампа, и в случае избрания Байдена», – заключил Толстов.