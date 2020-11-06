Ни Трамп, ни Байден: США может возглавить 80-летняя старушка

06.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Послевыборнная ситуация в США может переползти в процедуру, когда определять победителя будет американский конгресс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил академик РАН, научный руководитель Института США и Канады Российской академии наук Сергей Рогов.

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По его словам, кто бы ни был признан победителем – действующий президент Дональд Трамп или представитель Демпартии Джо Байден – его оппонент не признает легитимность соперники, что чревато длительными разбирательствами в судах.

«Не исключено, что история затянется вплоть до 20 января, когда должен вступать в должность новый президент. В случае, если президент и вице-президент так не будут определены, президентом может стать спикер палаты представителей – 80-летняя Нэнси Пелоси. Которую республиканцы ненавидят так же страшно, как демократы Трампа», – говорит Рогов.