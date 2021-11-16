«Ни угля, ни газа нет»: Пустовойтенко назвал ситуацию на Украине «катастрофой».

Новости Украины

Из-за дефицита энергоносителей на Украине приходится снижать напряжение в сети, что создает угрозу для стабильности системы и безопасности потребителей.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Валерий Пустовойтенко экс-советник президента Украины, экс-премьер-министр Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Газ продают по 1300 долларов. Это – пандемия для наших заводов. Сегодня уже начали заключать договоры по 1300 долларов за 1000 кубометров газа. Две котельные в Харькове и Киеве перевели на газ, потому что надо беречь уголь. Всё время было наоборот, сохраняли газ и использовали уголь. А мы дошли до того, что у нас ни угля, ни газа абсолютно нет. Это просто катастрофа. Пережить зиму будет очень тяжело, веерные отключения не смогут удовлетворить наших граждан», – считает экс-премьер.

«Кроме того, уже есть типовой договор между облэнерго и потребителями – они уже имеют право поставлять электроэнергию с напряжением не 220 вольт, а на 10% меньше. То есть в сети уже не 220, а на 20 вольт меньше, это 202, иногда 203. Это уже опасность для нашей энергетической системы, это опасность для бытовых приборов, для граждан. Даже когда напряжение 205 вольт – это уже катастрофа для энергетической системы нашего государства», – резюмировал Пустовойтенко.