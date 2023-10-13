Ни Украине, ни Израилю уже не выбраться из глобальной «Вальпургиевой ночи» – Ваджра

Из «вальпургиевой ночи» мир выйдет совсем иным, и в нем не будет ни Украины, ни Армении, ни Израиля.

Об этом заявил в эфире программы «Политотдел» главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из этой «Вальпургиевой ночи» не все выйдут. Я имею в виду страны и народы. Я об этом уже говорил, что после этой «Вальпургиевой ночи» мир станет другим, совсем другим. И что, допустим, Украины не будет, и не потому, что этого кому-то хочется или не хочется, а потому что так складываются объективные обстоятельства – Украина несётся к тому, что её просто не будет. Армения двигается в том же направлении. Это я просто сейчас беру уже такие самые очевидные факты. В том же направлении несколько дней назад начал двигаться Израиль», – пояснил он.

По словам обозревателя, сейчас сложно разобрать, какой из вариантов причин происходящего ближе к правде, и только со временем может быть прояснится, кто это всё начал и для чего.

«Но проблема-то в чём – мы же ограниченные существа. Это только дебил может думать, что он сейчас придумал хитрый план, и этот план осуществится – вот именно так, как он его придумал. В Киеве когда-то тоже так думали, когда 7 лет готовились к войне с Россией. Они же тоже думали, что вот, жёсткий и чёткий план, сейчас, блин, как начнем. Ага, и что теперь? В Израиле аналогичная ситуация. Я не знаю, кто это всё начал, каковы эти невидимые механизмы. Но вы же понимаете, что ХАМАС не субъектен. Это, скорее, в большей степени, инструмент, такой удобный и эффективный инструмент. Это мы потом поймём, возможно, что люди, которые это всё начали, независимо от того, какие у них там планы, они не получат на выходе тот результат, который они хотят. Потому что этот регион очень сложный – там такое сплетение причинно-следственных связей, такое переплетение факторов, которые влияют на ситуацию, что это проблема. Я не знаю, тут как бы проблемы уже и с просто умными людьми, но даже если ещё и есть умные люди, то они не настолько умны, чтобы просчитать последствия своих действий», – заключил эксперт.