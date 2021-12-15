«Ни Украине, ни России»: немецкий политолог предлагает наделить Донбасс автономией

15.12.2021  08:34 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

ЛДНР нельзя ни возвращать в Украине, ни присоединять к Российской Федерации.

Такое мнение в беседе на Ukrlife.TV высказал немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЛДНР нельзя ни возвращать в Украине, ни присоединять к Российской Федерации. Такое мнение в...

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«Я реально не вижу, как регион с этими людьми, которые (ну давайте объективно говорить) были осаждены (тут, на Западе говорят Россией, там говорят – были под бомбежкой украинской армии), как их можно просто так опять интегрировать в Украину. А в Россию этот регион тоже не может уходить по геополитическим и вообще по европейским принципам. Поэтому нужно автономию с тем, чтобы действительно она была акцептирована и принята всеми, может, без федерализации Украины которой украинцы боятся. Но это единственный, мне кажется, путь», – считает эксперт.

«Это не какой-то наивный, глупый путь который придумал тогда министр иностранных дел Штайнмайер. Надо в данной ситуации исходя из просто констатации сил нужно принимать исторические какие-то решения, чтобы дальше люди не умирали там. Чтобы действительно, во-первых, сохранить все возможности для будущего восстановления суверенитета Украины, но, в то же самое время, для того чтобы прекратить опасность военного столкновения», – резюмировал Рар.

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