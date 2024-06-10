«Ни в коем случае!» – Бабурин о возможной остановке боевых действий на Украине

Еще в 2005 году США провели через Генассамблею ООН специальную декларацию о праве вмешательства, и пользовались гуманитарной интервенцией каждый раз, когда нужно было ввести войска для «защиты прав человека». Но как только той же декларацией воспользовалась Россия, это вызвало негодование на Западе.

Такое мнение на «Соловьёвских чтениях» высказал бывший вице-спикер российского парламента Сергей Бабурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они в 2005 году провели через Генассамблею ООН декларацию о праве вмешательства. И они ввели в мировую политику понятие гуманитарной интервенции, чем перечеркнули понятие о суверенитете – если в какой-то стране нарушаются права человека, то соседи не могут, а обязаны вмешаться и ввести войска. Под этой декларацией США осуществили более 20 вооружённых вторжений. Но они это принимали под себя и больше всего возмущены, что Россия использовала это право и 51 статью ООН, начала СВО без их ведома! Они «единственная сверхдержава», а Россия тут решила выступить», – пояснил Бабурин логику Запада.

«Идёт война США и НАТО против России на территории Украины, но ещё точнее, что идёт цивилизационная борьба… Мы покусились на Беловежские соглашения! И там самое главное, что Советский союз прекращает свое существование навсегда, и никто не является его продолжателем. А мы в 2020 году записали в Конституцию, что мы продолжатели. И записали понятие святости брака, как союза мужчины и женщины, пошли ва-банк против Запада, не против Европы», – указал он.

«Когда мне говорят, что надо остановить военные действия и вступить в переговоры – вы знаете, ни в коем случае! Это будет поражение русской цивилизации! В этом отношении добро и зло не могут иметь компромисс между собой, нравится нам это или не нравится. А именно так мы должны воспринимать то, что сегодня происходит: Россия побеждает – это один вариант, человечество гибнет – это второй. Не Россия проиграет, а проиграет все человечество», – заключил политик.