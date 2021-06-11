«Ни воды, ни электричества». Корчинский угрожает Юго-Востоку геноцидом

11.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киев должен не только усилить блокаду Крыма, прекратив всякое сообщение с полуостровом, но и донести остальным украинцам, что в случае захода российских войск их ждёт та же участь, что и крымчан.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил находящийся в розыске в РФ украинский праворадикал, главарь запрещенного «Братства», боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны забрать Крым, воду туда нельзя давать ни в коем случае. Нужно понимать, что воды там достаточно. Враг должен нести большие финансовые потери из-за Крыма, строительство моста стоило им больших денег, опреснение воды будет стоить больших денег, чем больше они будут тратить, тем лучше.

Чем больше Россия тратит на содержание оккупированных территорий, тем меньше тратит на пули и снаряды, которые стреляют в наших бойцов. Необходимо осуществить полную блокаду Крыма – не только вода, всё должно быть перекрыто, никто не должен туда ездить, не может быть никакого транспортного соединения», – сказал нацист.

«Мы должны беспокоиться не только о Крыме, но и о тех территориях, которые ещё до сих пор не оккупированы Россией, но Россия будет их оккупировать. Все наши граждане на примере Крыма и Донбасса должны понимать, что если их оккупируют, и они поддадутся оккупации, если они на минуточку захотят этой оккупации и примут Путина – воды не будет, электричества не будет, еды не будет и всё будет уничтожено нашими войсками при отступлении», – угрожает праворадикал.

«Потому что за каждый ларёк, завод, кухню мы будем воевать, и именно там будут расположены наши позиции. Это должно быть абсолютным убеждением у всех людей, которые находятся в Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Харьковской областях, и на неоккупированной части Донецкой и Луганской областей. В случае прихода России там ничего не будет», – заключил Корчинский.