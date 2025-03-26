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Британия не находится в состоянии войны с Россией, но и мирными взаимоотношения стран назвать нельзя.

Об этом замминистра обороны Великобритании и гомосексуалист Люк Поллард заявил в интервью телеканалу TalkTV, передает корреспондент «ПолитНавигаатора».

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«Мы не находимся ни в состоянии войны, ни в мире. То, что мы делаем не только в Украине, но и в других странах, помогая бороться за свою свободу, защищая их от этой войны, это поддержка наших союзников по НАТО на восточном и северном флангах. Сейчас это означает поддержку наших союзников в северной Атлантике и Норвегии, а также в странах Балтии: Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии, которые граничат с Россией. Мы знаем, что Россия нарушает свои обещания. Мы знаем, что она не хочет мира на Украине. Она хочет подчинить себе всю Украину, и не остановится на этом. Мы видим активность России гораздо ближе к нашему дому. Президент Путин приказал применить химическое оружие на улицах Великобритании во время теракта в Солсбери. Российские корабли-шпионы курсируют над нашими подводными кабелями в наших водах, собирая информацию или потенциально создавая большую угрозу для нашей инфраструктуры. Поэтому мы знаем, что угроза реальна, и поэтому наше правительство вкладывает больше средств в оборону», – вещал Поллард.

Он сообщил, что британское правительство дополнительно выделило 2,2 млрд фунтов стерлингов на оборону. Эти деньги будут потрачены, в частности, на оружие направленной энергии, которое будет установлено на 4 эсминцах к 2027 году.