Ни языка, ни виноградников: что у Молдовы отнимут в процессе евроинтеграции

Молдавская оппозиция, утверждающая, что она-то в ходе переговоров с ЕС будет отстаивать национальные интересы, лукавит. Каких-то отдельных правил для Молдовы у ЕС нет. Курс, который проводит Майя Санду – это и есть евроинтеграция в чистом виде. Никакой другой евроинтеграции и быть не может. Об этом в своей статье, опубликованной на портале traditia.md, пишет молдавский журналист, экс-кандидат в президенты РМ Дмитрий Чубашенко, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Евроинтеграция – это не винегрет, из которого можно выковыривать какой-то ингредиент, который тебе не по вкусу. И не бонбоньерка, из которой можно выбрать самые вкусные шоколадные конфетки, а леденцы оставить другим. Блюдо евроинтеграции надо кушать целиком, таким, каким его тебе подают из самого ЕС. Молдова не в том положении, чтобы выдвигать Западу свои условия, ее положение слишком неустойчивое и хрупкое, а ее политическая элита слишком нерешительная и робкая (чтобы не сказать трусливая), чтобы открыто выступить против навязываемых извне требований. До конечной остановки – предоставления Молдове реального членства в ЕС – можно никогда и не доехать, но по пути из страны могут вытрясти всю душу под тем предлогом, что только так, и никак иначе, можно двигаться к намеченной цели», – пишет журналист.

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Чубашенко приводит примеры из истории расширения ЕС, когда странам-кандидатам выдвигались условия – как со стороны Еврокомиссии, так и со стороны государств-членов, – которые сначала выглядели неприемлемыми, но с которыми в конечном счете приходилось соглашаться.

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«Например, Греция заставила Македонию поменять название страны на Северную Македонию, потому что в Афинах считают, что «настоящая» Македония – это регион Греции. Теперь Болгария требует от македонцев отказаться от названия своего языка, потому что в Софии убеждены, что никакого македонского языка не существует, это диалект болгарского. Польские политики заявляют, что Украина не сможет продвинуться по пути евроинтеграции, пока не будет проведено расследование Волынской резни – так в Польше называют массовые убийства поляков украинскими националистами во время второй мировой войны», – сообщает автор.

Румыния, по его мнению, наверняка потребует исключить из Конституции Молдовы статью о названии государственного языка, потому что Румыния молдавского языка не признает.

«Возможно, придется поменять и название самого народа – все политики в Бухаресте говорят, что за Прутом проживают румыны, а никаких молдаван как отдельного народа в природе не существует. Нельзя исключать, что в ходе переговоров по евроинтеграции Бухарест потребует и запрета на территории между Прутом и Днестром Православной Церкви Молдовы, канонически связанной с Московским Патриархатом. В представлении политической элиты Румынии Молдова может интегрироваться в ЕС только в качестве второго румынского государства, которое должно фактически раствориться в первом в единой Европе», – указывает Дмитрий Чубашенко.

В свою очередь, винодельческие страны ЕС – Франция, Италия, Испания – могут потребовать от Молдовы, как минимум, не увеличивать площади виноградников, а возможно, даже выкорчевать часть из них.