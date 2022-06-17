Ницца позавидует Любимовке, а Монако – Балаклаве

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Севастополь в рамках Питерского международного экономического форума заключил соглашение о строительстве фешенебельного курорта на Северной стороне, стоимостью в 15 миллиардов рублей.

В реализации крупного инвестпроекта участвует компания YUGA и Промсвязьбанк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно на градсовете мы приняли решение о развитии участка на Северной стороне, как рекреационного кластера, – напомнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – И, в частности, во многом это решение стартовало благодаря инвестору, который приобрел участок земли и вышел с предложением о создании 5-ти звездочной гостиницы и комплекса апарт-отелей рядом, с комплексным развитием территории вокруг. При этом вся инфраструктура, пляжи – будут доступны для всех севастопольцев».

По словам губернатора, это первый в новейшей истории Севастополя большой современной гостиничный комплекс на Северной стороне, и правительство будет вместе с инвесторами подавать заявку на компенсацию процентной ставки от Ростуризма при строительстве новых отелей. Комплекс займет заброшенную территорию с недостроями в районе поселка Любимовка. В целом Севастополю предстоит привлечь 200 миллиардов инвестиций до 2025 года.

«Большое количество инвесторов уже пришло, и уже начали что-то делать, и если бы мы в будущем добавили возможность возмещать затраченные средства, то инвестиционный цикл шел более интенсивно. Многие, не дожидаясь нашей поддержки, начали сами возводить новые места размещения, чтобы попасть в сезон», – отметил Развожаев.

По его оценке, для полноценного развития курорта в Севастополе не хватает отелей, сервиса и ценовой политики. Модульные отели, на возведение которых город получил 150 миллионов рублей, лишь частично снимут дефицит номерного фонда. Модные глемпинги вскоре появятся на бывших туристических стоянках Большой севастопольской тропы в рамках развития экологического туризма. Но главный расчет на строительство яхтенной марины в Балаклаве, которая «импортозаместит» Монако.