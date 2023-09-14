«Ничего хорошего для нас» – в Киеве испугались тайных договорённостей между РФ и КНДР

Налаживание отношений между Москвой и Пхеньяном может положить конец многолетним санкциям против КНДР.

Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего хорошего для нас эти визиты и контакты с КНДР российского руководства, для Украины ничего хорошего не сулят. Подождём, пока какой-то конкретной информации нет, но я думаю, если о чём-то договорились, об этом не будет заявлено официально», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что Россия даже может отказаться от санкций в отношении КНДР, и начать закупать у Кореи снаряды.

«Не будет, что КНДР – подсанкционное государство изгой. И Вашингтон уже пригрозил, что если пойдут поставки боеприпасов и оружия из КНДР в Россию, будет усиление санкций. Но всё возможно.

Потому что, учитывая позицию российского руководства, особенно после довольно болезненно воспринятых в России санкционных ограничений, касающихся личных предметов и автомобилей, не исключено, что могут демонстративно пойти на нарушение санкционных ограничений в отношении КНДР, которых РФ худо-бедно придерживалась.

Для нас это вариант «лайт». Потому что хуже будет, если пойдут боеприпасы. Даже выйдя на производство примерно дух миллионов боеприпасов, все потребности РФ сама закрыть не может», – утверждает политолог.