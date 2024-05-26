«Ничего хорошего уже не будет» – в Киеве оценили перспективы ВСУ в обороне

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Если боевые действия будут продолжаться в таком темпе, то у ВСУ скоро закончатся люди – и фронт посыпется.

Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил производитель дронов Андрей Бабенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сохранится такая динамика, то всё будет очень плохо. Ничего хорошего не будет. Я имею в виду прорывы по фронту. Да, сначала мы будем закрывать прорывы какими-то эффективными подразделениями, как делаем сейчас. Когда одна бригада посыпалась, берётся батальон дронов с другой бригады, и закрывается участок», – рассуждал Бабенко.

«Если такая динамика продолжится, нам будет нечем закрывать. Будем закрывать людьми. А потом у нас закончатся люди, и мы не сможем закрывать участки фронта. Будет прорыв, и тогда уже неважно, насколько у тебя боеспособные бригады, если их атакуют с тыла», – добавил он.