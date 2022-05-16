Ничего, кроме правды: На похороны Кравчука

Новости Украины

Завтра в Киеве состоятся похороны Леонида Кравчука. «О мёртвых – или хорошо, или ничего, кроме правды», – говорили древние. Последнюю часть этого высказывания часто забывают, а ведь в ней суть. О недавно скончавшемся первом президенте Украины вряд ли можно сказать много хорошего. Но и ничего не говорить было бы неправильно. Роль в истории он сыграл значительную. А раз так – будем говорить только правду.

Родился Леонид Макарович в 1934 году в крестьянской семье. Родное село будущего президента было расположено в той части Волыни, которая входила тогда в состав Польши. По происхождению Кравчук принадлежал к украинцам или, правильнее сказать, к малороссам. То есть к той этнической группе, которая считалась в Польше национальным меньшинством. Ни в коем случае не мог он рассчитывать на блестящую карьеру, если бы спустя пять с половиной лет после его рождения Польша не прекратила бы своего существования. Западная Волынь вместе с другими областями Западной Украины вошла в состав СССР.

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Это уже потом, на склоне лет, Кравчук станет называть советский период истории Украины – «оккупацией». Ранее же он был другого мнения. При «советской оккупации» Леониду Макаровичу жилось совсем неплохо. Он закончил лучший в Украинской ССР Киевский университет. Полгода (по другим сведениям – полтора года) проработал преподавателем в провинциальном техникуме. А дальше стал делать компартийную карьеру. Начав с рядового пропагандиста, Кравчук продвинулся по партийной линии до должности второго секретаря ЦК Компартии Украины. В 1990 году от компартийного большинства в Верховной Раде был выдвинут на пост её председателя. И таким образом стал высшим должностным лицом в тогда ещё союзной республике.

Во время так называемого «путча» 19-21 августа 1991 года, Леонид Макарович занял выжидательную позицию, вполне лояльную по отношению к «путчистам». И хотя затем рассказывал, что в знак протеста против «путча» 20 августа написал заявление о выходе из Компартии, об этом «заявлении» не объявил. Даже спустя несколько дней он ещё принимал участие в заседании компартийного политбюро. И только когда убедился, что поражение Компартии необратимо, вдруг «вспомнил» о своём выходе из неё. И тут же инициировал запрет этой партии.

Он же, после провала «путча» провёл через Верховную Раду решение о провозглашении независимости Украины.

1 декабря того же года Кравчук уверенно (уже в первом туре) победил на первых выборах президента Украины. Это вполне объяснимо. На фоне других реальных кандидатов (вчерашних диссидентов) Леонид Макарович считался умеренным политиком. А его компартийное прошлое казалось избирателям достаточной гарантией против радикальных перемен.

Получилось совсем не так. Став президентом, Кравчук фактически стал осуществлять программу своих вчерашних конкурентов на выборах. Это он начал принудительную украинизацию. Это он медленно, но уверенно отдалял Украину от других бывших союзных республик (прежде всего от России). Это он поддержал попытку ликвидировать на Украине каноническую Православную Церковь, заменив её неким суррогатом – «Киевским патриархатом», не имевшим ничего об с Церковью, зато «национально ориентированным».

Одновременно происходил полный развал экономики Украины. Обещавший перед выборами превратить страну во вторую Францию, Леонид Макарович быстро свёл её к состоянию самых отсталых африканских государств. Уровень жизни населения стремительно падал. Естественно, это вызывало массовое возмущение, вылившее в 1993 году во всеукраинскую забастовку шахтёров.

Чтобы успокоить народ, Кравчук согласился на досрочные выборы парламента и президента (сначала парламента!). Правда, потом, когда парламентские выборы были уже назначены, президентские выборы Леонид Макарович попытался отменить. Но руководители силовых ведомств не смогли гарантировать ему, что сумеют обеспечить порядок на Украине в случае народных волнений.

Кравчуку пришлось идти на выборы. Он ещё надеялся сфальсифицировать их результаты, но что-то не заладилось. В поддержке ему отказали даже многие члены его администрации. Выборы Леонид Макарович проиграл Леониду Кучме.

Тут бы и конец его политической жизни, но, как говорят в народе, такие не тонут. Кравчук на ближайших довыборах прошёл в парламент. Он стал неформальным лидером «национал-демократов», собиравшихся стать оппозицией по отношению к пророссийскому (как многие думали) курсу нового президента.

Однако очень скоро выяснилось, что Кучма такой же «пророссийский» как и Кравчук. «Национал-демократы» стали перебегать к нему. Кравчук оказался «генералом без армии». Но и тут не утонул.

Его подобрала партия социал-демократов (объединённых). С этой партией он пробыл в парламенте ещё два депутатских срока. А затем на правах бывшего президента стал играть роль мудреца, советника власти.

Самое интересное – направление развития Украины, заданное Кравчуком в бытность главой государства, обеспечивало неуклонную дегенератизацию власти. Каждый новый президент оказывался хуже предыдущего. В соответствии с этой тенденцией Кравчук мог считаться лучшим на общем фоне. Правда, народной любви ему это не обеспечило. Многие хотели бы увидеть его на скамье подсудимых. Не сложилось.

Теперь его ждёт другой суд. Более справедливый. И этого суда Леониду Макаровичу не избежать.