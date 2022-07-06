Ничего личного. Почему «православный олигарх» Новинский дважды предал своих избирателей

Новости Украины

Вадима Новинского можно смело считать самым честным депутатом украинской Верховной рады. Даже с поправкой на то, что «честность» и «украинский депутат» – понятия антонимические. Тем не менее, из песни слов не выкинешь – Вадим Владиславович оказался единственным нардепом из 450 ныне сущих, кто по доброй воле, пребывая в твердом уме и трезвой памяти, отказался от мандата.

Об этом решении Новинский объявил публично в своем фейсбуке, приложив к длинному тексту с объяснениями скан собственноручно сделанного заявления о добровольном сложении полномочий на официальном бланке нардепа.

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«В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики – время и обстоятельства диктуют другие приоритеты. Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных храмов. Особое внимание буду уделять проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной», – так довольно пафосно объяснил Новинский причину своего ухода из Рады.

Не забыл он при этом и похвалить сам себя и свои многочисленные благотворительные проекты вроде «Фонда в честь Покрова Пресвятой Богородицы», который «направлял в Мариуполь и в другие населенные пункты Украины гуманитарную помощь и медикаменты».

Ностальгически всплакнул по трем годам в течение которых он представлял в Раде интересы жителей Мариуполя, в котором находится, вернее, теперь уже находился его мажоритарный округ:

«Это было плодотворное время совместной работы. Вместе с городскими властями города Мариуполя мы реализовали много проектов, которые требовали законодательной поддержки и слаженного взаимодействия с правительством. И у нас это получилось. Мариуполь стал одним из центров роста в Украине, примером самоуправления, и городом с высоким уровнем жизни. Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс»

В общем, все было хорошо:

«Если бы не война…Многое из того, что было сделано, уничтожено войной».

Читай, «если бы не русские», которые внезапно пришли и разрушили плоды титанических трудов Новинского «совместно с Православной Церковью». Вообще про Церковь он вспоминает в коротком тексте из нескольких абзацев раз семь. И это неспроста. Впрочем, об этом позже.

Считающийся одним из самых богатых людей Украины, владелец SMART-холдинга, объединяющего активы в горнорудной отрасли и металлургии и бизнес-компаньон Рината Ахметова, Вадим Новинский больше известен широким массам украинского населения как «человек в подряснике».

Благообразный, с окладистой бородой, он неизменно при каждом удобном случае осеняет себя крестным знамением и всячески демонстрирует напоказ свою воцерковленность, вплоть до получения им в УПЦ МП в 2020 году сана диакона, позволяющего сослужить во время литургии епископу или другому священнику.

Фотографиями Новинского в церковном облачении вместе с митрополитом УПЦ Онуфрием полон Интернет. А на вопрос дотошного журналиста, откуда взялось его немаленькое состояние (1,4 миллиарда USD по данным украинского Forbes) ничтоже сумняшеся ответил:

«Бог дал».

Не скрывает Новинский и своего влияния на саму УПЦ МП, ее епископат и принимаемые им решения. Более того, активно пользуется предоставленным им по Уставу Церкви праву присутствовать на заседаниях Соборов и Синодов – «от мирян».

Именно он сыграл одну из решающих ролей в том, что скандальное решение противоречивого Собора УПЦ МП, фактически объявившего о разрыве с Москвой, вышло довольно компромиссным и позволяющим, при изменившемся раскладе, «откатить» его назад. По данным киевского интернет-издания (в прошлом еженедельника) «Зеркало недели» Новинский вел себя на соборе весьма активно и даже повышал голос на митрополита Онуфрия.

«На Архиерейском соборе, предшествующем Поместному, митрополиту Онуфрию удалось одержать тактическую победу и «продавить» через свой епископат формулировку о недоверии патриарху Кириллу. «Не «ересь», конечно, но «недоверие» тоже немало и могло бы стать основой для провозглашения автокефалии. Однако в общем зале расстановка сил оказалась уже несколько иной. Предложение о «недоверии» и вытекающей из него автокефалии вызвало скандал, в котором главная партия принадлежала главному спонсору УПЦ МП пророссийскому олигарху Вадиму Новинскому. По информации источников, во время собора Новинский даже позволил себе повысить голос на главу своей Церкви. Правда, за дерзость диакона, который почему-то сидел в первом ряду на уровне с митрополитами церкви, не наказали, а наоборот — формулировку о «недоверии» смягчили на «несогласие». Что ж, кто платит, тот и формулировку заказывает», – пишет автор ЗН.

Но, Богу богово, а бизнесу бизнесово. Новинский хоть и «сука православная» (по запомнившемуся выражению Петра Порошенко в его адрес), но деньги делать умеет. И в качестве крупного капиталиста является ходячей иллюстрацией к известному марксистскому тезису о том, что крупная буржуазия не имеет отечества в той же мере, что и пролетариат.

Капиталист, как писали классики истмата, ничего не имеет, кроме денег. У него даже нет родины, она для него там, где больше прибыль.

Вот и Новинский, будучи гражданином РФ и российским бизнесменом, после появления серьезных интересов на Украине и с целью быть поближе к активам, перебрался на ПМЖ в Незалежную и получил ее гражданство из рук Януковича. При Януковиче же избрался в Раду первый раз – от мажоритарного округа в Севастополе, будучи на словах пророссийским по самую маковку.

Однако, когда выпал шанс первый раз подтвердить свою пророссийскость делом, Новинский выбрал Украину, а не выбор своих севастопольских избирателей, помахав им ручкой и сняв с себя должность почётного президента ФК «Севастополь».

При Порошенко Новинский чувствовал себя, в отличие от своего русскоязычного, но бедного электората, совсем не плохо. Становящаяся все более тотальной украинизация до его элитного уровня не доходила, а экономические проблемы тем более – по данным того же Forbes, с 2014 по 2022 год Новинский только богател, умножая и без того немаленькие капиталы.

В 2019 году он сумел в третий раз попасть в Раду, уже не от Севастополя, а от Мариуполя, где находились принадлежащие ему заводы. Это, кстати, весьма примечательный штрих к портрету: Новинский предпочитал не рисковать, а избираться там, где находились во многом зависимые от него экономически люди.

Тогда Новинскому повезло. Оппозиционный блок Ахметова-Вилкула-Мураева, от места в списке которого он благоразумно отказался, с треском пролетел на выборах.

В итоге Новинский впервые за свою украинскую политическую карьеру оказался в ситуации, когда он хоть и в Раде, однако лишен инструментов лоббистского влияния вроде карманной многочисленной фракции. По сути Новинский в нынешнем созыве был одним из всего лишь семи мажоритарщиков от Оппоблока, сумевших проскочить в парламент по округам в Донбассе.

Когда началась нынешняя СВО, Новинскому выпал еще один шанс делом подтвердить свою приверженность России и тем ценностям, отстаивать которые его снарядили в Киев мариупольцы.

И снова не прошел экзамен, второй раз выбрав Украину, хотя это была уже даже не Украина Порошенко, а совсем слетевшая с катушек Украина Зеленского. Но видимо, даже такая Украина господину олигарху дороже России.

И снова таки: ничего личного, только бизнес. Где у человека активы той страны он и патриот.

А затем и вовсе случилось страшное. У Новинского исчез его округ в Мариуполе, так же как восемь лет до этого округ в Севастополе. То есть по факту выходило так, что в Раде он не представляет никого кроме себя самого. Ведь избиратели его остались там, за линией фронта. Как подчеркивает сам Новинский – «на оккупированной территории». А сам «слуга народа» вновь предпочел быть не со своими избирателями а сам по себе.

Понятно, что в новой Украине политического будущего у Новинского нет. Разве что уйти в попы или стать настоятелем какого-нибудь богатого монастыря. Потому что по итогам СВО большая часть областей, жителей которых теоретически могла бы прельстить «борода Новинского» отойдет к России. А на Западенщине голосовать за него дураков нет.

Пока что у него остается теоретическая надежда избраться на новый срок в Кривом Роге – там у него промышленные активы и верный клан Вилкулов, который поможет. Но вот беда – Кривой Рог всего в 50 км от линии фронта. А значит, велика вероятность того, что и этот округ исчезнет из-под носа православного олигарха как и предыдущие два.

Поэтому решение уйти из политики выглядит вполне логичным и даже здравым. И делает Новинского – при всех прочих к нему претензиях – самым честным депутатом Рады.