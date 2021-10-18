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18.10.2021 08:39 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Украина, Энергетика
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«Ничего личного. Зимой Украине придется идти на поклон к Белоруссии» – Тышкевич

Новости УкраиныНесмотря на демонстративное осуждения «режима Лукашенко» и поддержку белорусской оппозиции Украине придется будущей зимой...

Несмотря на демонстративное осуждения «режима Лукашенко» и поддержку белорусской оппозиции Украине придется будущей зимой закупать электроэнергию в Белоруссии.

Об этом на своем youtube-канале заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С выпадением части зеленой энергетики и с выпадением части угольной генерации как раз может возникнуть дефицит электроэнергии. В таком случае встанет вопрос не демократии, а просто поддержания своей энергосистемы, чтобы не допустить веерных отключений и удовлетворить промышленных потребителей. В данном случае – ничего личного, просто бизнес. При неблагоприятных погодных условиях и невозможности пополнить запасы угля Украина будет импортировать электроэнергию из Республики Беларусь. Причем, будет это делать в достаточно больших масштабах», – сказал Тышкевич.

По его информации переговоры ведут структуры, близкие к украинскому «Энергоатому». Это связано в частности с тем, что 1-2 реактора на украинских АЭС становятся на ремонт.

«Импорт будет. И при этом для Украины выбор относительно невелик: либо из России, либо из Белоруссии. Учитывая войну с Россией, Беларусь наименее токсична», – добавил экперт.

Он считает, что на этой сделке Белоруссия заработает 300-350 миллионов долларов.

Украина отказалась от экспорта белорусской электроэнергии после инцидента с арестом экстремиста Протасевича. Ранее она уже пыталась присоединиться к европейскому энергобойкоту Белоруссии, однако в минувшую зиму Киев был вынужден в экстренном порядке закупать белорусское электричество, чтобы обеспечить отопление в стране. При этом он декларирует, что в 2022 году объединённая энергетическая система Украины отделится от энергосистем Белоруссии и России. Тышкевич считает, что этот вопрос далеко не решен.

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