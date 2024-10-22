«Ничего не будет». Что сказал Зеленскому глава Пентагона, приехав в Киев

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Министр обороны США Ллойд Остин приезжал накануне в Киев для того, чтобы опустить украинское руководство на землю – до конца избирательной кампании в США Запад не выполнит ни одного требования, озвученного в так называемом «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев.

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«Логично было бы предположить, что он приехал, чтобы передать то, что решили на встрече в Берлине руководители США, Франции Англии и Германии. Но я уверен, что они ничего не решили. Отложили решение до конца избирательной кампании в США. Не будет ни поставок какого-то удивительного нового оружия от США Украине, ни разрешения бить западными ракетами вглубь России, ни ввода вооруженных сил на Украину. Ничего этого не будет. Все отложено до окончания выборов в США. Возможно, чтобы это сказать и приезжал Остин», – считает Царев.

При этом, помощь в размере 400 миллионов долларов, о выделении которой заявил Остин, по мнению Царева, до Украины не дойдет:

«Остин лишь повторил за Байденом то, что он уже озвучил ранее. Байден озвучил поставки на 8 миллиардов до конца его срока и 400 миллионов – ближайшая поставка. Во-первых, я уверен, что все, что обещал Байден, поставлено не будет. Никогда сумма, обещанная Украине, не совпадала с потом поставленной. Во-вторых, 400 миллионов – это не много. Военные поставки из США на Украину в среднем раньше были по 1,2 миллиарда долларов, а перед наступлением на Запорожье – по 2 миллиарда в месяц».