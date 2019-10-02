02.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Ничего не будет» – Ехануров гипнотизирует лезущих на стену свидомых

Ситуация на Донбассе будет «гнить» еще порядка 7-8 лет. В ближайшее время Украина не будет проводить там выборы, несмотря на подписание «формулы Штайнмайера».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр страны Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Еханурова, сейчас на Донбассе ничего не изменится, а после может измениться политическая обстановка как в России, так и на Украине.

«Чтобы провести выборы технологически, я думаю, нужно лет 7-8. Возможно, к тому времени будет другое руководство в Москве, возможно, что-то еще изменится и так далее.

Поверьте мне, ничего там не будет сейчас. И потому не нужно нам сейчас лезть на стену, как говорится.

Потому что еще не вступили дипломаты. Они круче, чем юристы, знаете, они будут раскручивать это. Ничего не будет», – заявил Ехануров.

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