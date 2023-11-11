«Ничего не бывает бесплатного. Заплатим»: Самолёт НАТО доставил оружие в Молдову

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Идёт обкатка идеи вступления Молдовы в НАТО. Нужно как-то сгладить сопротивление молдаван к вхождению в альянс или к превращению в воинственную державу.

Так прокомментировал в эфире программы «Главное» на телеканале TVC-21 молдавский журналист Валерий Реницэ прибытие в Кишинёв очередного военного самолёта Североатлантического альянса – на этот раз из Франции.

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По его словам, Запад и его марионеточный режим в Кишиневе пошли с другого конца:

«Есть новая военная доктрина. Объявлен наш главный враг – это Россия. И вот, уже есть основа для того, чтобы воевать».

По словам Реницэ, молдаване – отнюдь не воинственный народ. У молдаван раньше не было врагов, ни главных, ни второстепенных. У Молдовы была армия просто как атрибут государства. Однако, как оказалось, Евросоюз, куда Молдова намерена вступить, – отнюдь не миролюбивая организация. Они объявляют ту или иную страну своим врагом и выступают за победу над ним на поле боя. И все члены ЕС должны этой победе способствовать.

Журналист рассказал, что на окраине его родного села, в лесном массиве, проходят военные учения со стрельбами, которые оказывают негативное влияние на местных жителей – и психологически, и морально, и на уровне подсознания.

«У нас, молдаван, главное сопротивление даже не НАТО (как говорит власть, якобы потому что нас так воспитывали в Советском Союзе). Просто это наложилось на главное – на наше противостояние войне. Мы – не воины. Я вообще против армии. Нам хватит хорошо оснащённой полиции. В современной войне пехоту уничтожают за три минуты. Ты горишь, как бумажка. А у нас нет ничего, кроме этой пехоты, участвующей в стрельбах».

Валерий Реницэ предложил спросить у любого молдаванина, не на камеру, хочет ли он воевать, и нужна ли ему армия. Ответ известен.

«Вопреки этому, нас тянут, нас вооружают, и нашим детям, не спрашивая, ломают и руки, и мозги. Поэтому, чтобы это было убедительнее, прилетают эти самолеты, сначала два американских, сейчас один крупный французский, и доставляют нам оружие. Если это оружие в виде немецких БТР, стареньких и облупленных. Хорошо, что мы ничего не платим деньгами. Но ничего не бывает бесплатного. Заплатим», – утверждает журналист.

Реницэ настаивает на том, что никто из молдаван не хочет посылать на войну своих сыновей, дочерей, мужей и отцов.

«Незачем. Этот клочок земли не создан для войны. В любом блоке мы будем пушечным мясом. Там везде хозяева с большими армиями. Разве нас спрячут в бункере? Нет! Мы сгорим первыми. Зачем нам это надо? 100 раз нам надо спросить себя и своих властителей. Мы все равно с этой маленькой армией проиграем любую войну, любой конфликт».

По его словам, в Молдове есть очень много воинственных «патриотов», но хочет ли население военного конфликта, надо сначала спросить инвалидов войн – афганской и приднестровской.

«Одно дело говорить, другое дело воевать» – резюмировал ведущий программы, писатель Сергей Скрипник, сам в прошлом ветеран Афганской войны.