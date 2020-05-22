«Ничего не меняется со времён Порошенко» – Пушилин

22.05.2020, Москва, Владимир Гладков

У президента Украины Владимира Зеленского много планов, но они не имеют для республик Донбасса значения, пока Киев лишь наращивает обстрелы мирных жителей.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего не меняется со времен Порошенко. На линии соприкосновения стало даже громче, все стало хуже с обстрелами, и все наши действия были с этим сопряжены», – заявил он.

По словам Пушилина, в ДНР и так не питали иллюзий по поводу нового президента, но все действия Зеленского направлены против граждан Украины.

Глава ДНР подчеркнул, что «по-прежнему много слов со стороны Киева, много планов», но для республики самым важным является наступление или не наступление мира.

«Увы, его [мира] сейчас нет, на линии разграничения по-прежнему горячо», – подытожил Денис Пушилин.