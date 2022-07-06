Ничего не помогает: в Симферополе загубили очередной многомиллиардный проект

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Еще один объект благоустройства в Симферополе, который финансирует правительство Москвы, превращается в долгострой.

Бульвар Франко, который подрядчик должен был сдать 1 июля, обещают доделать к 1 августа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Симферополю сказал главе города: если на бульваре им. Франко, на территории улицы Киевская, 136,134 и возле Министерства сельского хозяйства не будет подрядчика, значит, за моей подписью направляйте в адрес прокурора Крыма и МВД. Попрошу, чтобы максимально провели следствие и меру пресечения избрали руководителям», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на объектах благоустройства рабочих нет. С площадок сняли плитку, разрыли траншеи и оставили в таком состоянии, уверяя, что через месяц все закончат. При этом подрядчик получил аванс по контрактам, которые администрация Симферополя заключила при и.о. главы Максиме Балахонове.

«Дембельский аккорд» господина Балахонова. Необходимо ежедневно бывать на объектах. Если сегодня людей не будет, с этими компаниями прекратить контракты, завтра бумаги у меня должны быть на столе», – подчеркнул Аксенов.

Ремонт бульвара Франко в Симферополе ведет ООО «Строй-Контракт» из Краснодарского края. Помимо бульвара, «Строй-Контракт» ведет благоустройство 8 дворов многоэтажек Симферополя, на общую сумму около 57 миллионов рублей.

Контракт на ремонт бульвара Франко должен принести фирме еще 46 миллионов рублей. Это в копилку к 68 миллионам, за которые этот же подрядчик провел ремонт площади Куйбышева в Симферополе. Причем подрядчик изменил проект, убрав теневой навес посреди площади.

Готовность бульвара Франко столичная администрация оценивает в 85%, хотя часть прогулочной зоны еще перерыта и загромождена техникой. Если город пойдет на расторжение контракта, долгострой будет «мозолить глаза» главе ФСБ в Крыму и администрации Симферополя, поскольку их административные здания находятся на бульваре.

Напомним, благоустройство общественных территорий и дворов многоэтажек идет за счет правительства Москвы с 2020 года. За три года на это выделено 32 из запланированных 45 миллиардов рублей. Масштабная реконструкция превратилась в долгострой – ряд дворов подрядчики бросили на полпути, а власти подписывали акты готовности, чтобы показать высокий процент выполнения.

При высокой стоимости объектов качество выполнения вызывает нарекания жителей: даже при ремонте центральной площади Симферополя под окнами кабинета главы Крыма подрядчик умудрился схалтурить. В этом году на благоустройство Симферополь получил 500 миллионов рублей.