«Ничего не понимаю!»: комик Светлаков вместе с женой и тусовкой не рад – как Россия «обновилась»

Анатолий Лапин.  
27.03.2024 18:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Иноагенты, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Известный российский юморист Сергей Светлаков недоволен, что Россия последних лет серьезно «обновилась». Ему больше нравилось, как было в 2011-м году, когда в стране была «тусовка», приезжали «принцы» и рос ВВП.

Об этом Светлаков заявил в эфире видеоблога Надежды Стрелец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Известный российский юморист Сергей Светлаков недоволен, что Россия последних лет серьезно «обновилась». Ему больше...

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«Я не нашел для себя ответа, что в нас такого, почему нас все время так колбасит по истории вообще? 11-й год – растет ВВП, банки, люди покупают квартиры в Санкт-Петербурге, переезжают принцы какие-то из других стран, у нас тусовка, у нас развитие. Москва, Питер – понятно, с регионами хуже, но денег все больше, мы прем, производство.

Все, потом взяли и обновились. Я не знаю, что это такое, почему с нами так это происходит, почему мы не учимся на собственной истории, я, честно, не понимаю. Мы много об этом разговариваем с женой, с друзьями – может быть, когда-нибудь, к концу своей жизни я это все пойму», – прикинулся тупым Светлаков.

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