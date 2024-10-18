«Ничего не решаем без согласования с США» – Шольц обещает жёстко поговорить с Путиным об Украине

Максим Столяров.  
18.10.2024 23:32
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Колониальная демократия, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Страны Запада намерены потратить 50 млрд долларов на нужды Украины в ближайшие годы и не будут бросать Киев. Более того, ведущие государства ЕС сохранят единую позицию с США относительно поддержки Бандерштадта.

Об этом в ходе выступления в Бундестаге заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, недавно объявивший, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада намерены потратить 50 млрд долларов на нужды Украины в ближайшие годы и...

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«Наши американские друзья и партнёры по НАТО и ЕС выступают за мир, безопасность и свободу. Я очень рад партнёрству с США, которое так долго развивалось и улучшалось. Нам есть, что обсудить с американским президентом по поводу вызовов, с которыми мы сталкиваемся.

Один из них – нападение России на Украину. Самая большая угроза безопасности и миру в Европе за последние десятилетия. Нельзя откладываться, нужен чёткий и твёрдый ответ: мы поддерживаем Украину, и будем это делать до тех пор, пока это необходимо», – сказал Шольц.

«Германия и США являются крупнейшими сторонниками Украины в защите её суверенитета и целостности. И мы будем продолжать оставаться таковыми. Для того, чтобы это стало возможным, мы обсуждаем многие формы двусторонней помощи.

Но речь также о том чтобы в долгосрочной перспективе мы дали чёткий сигнал, который Россия не может не услышать: решение экономически сильных стран Большой семёрки – предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов – заложило основу для того, чтобы мы могли объявить, что поддержка Украины будет гарантирована и в ближайшие несколько лет», – добавил политик.

Он пообещал донести до руководства России, что все свои действия Германия будет согласовывать с Вашингтоном.

«Если спросят, мы также поговорим с президентом России. У нас есть чёткие принципы: никогда не будут приниматься решения через голову Украины, и никогда – без согласования с нашими ближайшими партнёрами», – подытожил Шольц под аплодисменты немецкого парламента.

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