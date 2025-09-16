«Ничего не срезали. Русские наступают»: Арестович о Добропольском выступе

Игорь Шкапа.  
16.09.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 861
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские командиры получили награды за мнимые успехи в районе Доброполья, где имел место прорыв на оперативную глубину ВСУ.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские командиры получили награды за мнимые успехи в районе Доброполья, где имел место прорыв...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Те отрезанные заячьи уши [на карте], помните? Нам рассказывали, что «Азов» [запрещен в РФ] перебросили, он как отрезал, он как под основание этих ушей удар нанёс, как там всё посыпалось, как там окружили и добивают русских. Даже Богдана Хмельницкого второй степени получил Прокопенко на следующий день после переброски. Оказывается, что ничего там особо не подавили, ничего там не отрезали», – говорит Арестович.

По его словам, российское командование своевременно отреагировало, перебросило туда свои резервы, и «видимо, и наступление там продолжается».

«Там, так на горизонте, говорят, уже замелькал город Доброполье, что не есть хорошо, потому что его захват… не будем вдаваться в подробности, которые могут навредить нашим войскам украинским. Ну, в принципе, две вещи можно сказать. Это некоторым образом решает для россиян проблему восточных укреплений на границе Днепропетровской и Донецкой областей», – отмечает экс-советник ОП.

Он отметил, что это в свою очередь затруднит логистику для ВСУ в Донбассе.

«Российское командование чувствует себя настолько хорошо в этом месте, что оно коварно продолжает при этом наступать на Покровск, а не только идти на север. Но и это полбеды. Оно продолжает наступать южнее Покровска, широким фронтом зашло в Днепропетровскую область. И даже там ему хватает наглости угрожать нашей группировке в районе Запорожья, там где Гуляй-Поле.

Там сил и средств, а также адекватности действия командования хватает на то, чтобы, в принципе, два основных удара, северный и южнее Покровска, превратить в четыре», – опасается Арестович.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить