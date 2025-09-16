«Ничего не срезали. Русские наступают»: Арестович о Добропольском выступе
Украинские командиры получили награды за мнимые успехи в районе Доброполья, где имел место прорыв на оперативную глубину ВСУ.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Те отрезанные заячьи уши [на карте], помните? Нам рассказывали, что «Азов» [запрещен в РФ] перебросили, он как отрезал, он как под основание этих ушей удар нанёс, как там всё посыпалось, как там окружили и добивают русских. Даже Богдана Хмельницкого второй степени получил Прокопенко на следующий день после переброски. Оказывается, что ничего там особо не подавили, ничего там не отрезали», – говорит Арестович.
По его словам, российское командование своевременно отреагировало, перебросило туда свои резервы, и «видимо, и наступление там продолжается».
«Там, так на горизонте, говорят, уже замелькал город Доброполье, что не есть хорошо, потому что его захват… не будем вдаваться в подробности, которые могут навредить нашим войскам украинским. Ну, в принципе, две вещи можно сказать. Это некоторым образом решает для россиян проблему восточных укреплений на границе Днепропетровской и Донецкой областей», – отмечает экс-советник ОП.
Он отметил, что это в свою очередь затруднит логистику для ВСУ в Донбассе.
«Российское командование чувствует себя настолько хорошо в этом месте, что оно коварно продолжает при этом наступать на Покровск, а не только идти на север. Но и это полбеды. Оно продолжает наступать южнее Покровска, широким фронтом зашло в Днепропетровскую область. И даже там ему хватает наглости угрожать нашей группировке в районе Запорожья, там где Гуляй-Поле.
Там сил и средств, а также адекватности действия командования хватает на то, чтобы, в принципе, два основных удара, северный и южнее Покровска, превратить в четыре», – опасается Арестович.
