«Ничего не светит»: Холмогоров рисует печальное будущее для Литвы

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Перекрыв транзит через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область, Литва может спровоцировать конфликт такого масштаба, где при любом исходе дальнейшее её существование исключено.

Об этом в эфире RT заявил называющий себя русским националистом публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он объяснил, что санкции на российские товары, которыми ЕС объясняет блокировку транспортных перевозок, – аргумент, который не выдерживает никакой критики, поскольку Россия ничего Литве не продаёт, лишь продвигается через её территорию.

Публицист отметил, что военные эксперты уже больше 20 лет говорят о том, что блокада Калининграда – наиболее реалистичный вариант сценария начала Третьей мировой войны, когда НАТО руками Литвы начинает блокировать российский эксклав, в ответ союзная России Белоруссия пробивает Сувалкский коридор. Это кратчайший путь к Калининградской области через территорию Литвы и Польши.

«Натовцы на полном серьёзе проводят учения по удержанию коридора и даже рассчитали, что нашу армию удастся сдерживать от 36 до 60 часов. А посмотрев на события на Украине, видимо, вдохновились мыслью, что сдерживать можно гораздо дольше, поэтому обнаглели», – сказал Холмогоров.

Однако он добавил, что концепция Сувалкского коридора – очередная глупость. Дороги по этому направлению нет, и строить её нецелесообразно, но есть сеть дорог через Мариямполе и Алитус Литвы.

При этом по хорошему такой коридор литовские власти могли бы предоставить добровольно, в результате чего с развитием логистической инфраструктуры выиграли бы все. Кроме того, он подчеркнул, что это был бы способ откупиться малым и сохранить независимость и территориальную целостность Литвы.

«Но если дело дойдёт до войны, то пробивать узкий коридор, в котором нас ждут, никто не станет. Ставка будет сделана на полное поражение Литвы и прекращение её волнений. Тогда вообще никаких коридоров не будет. Для такого сценария, с одной стороны, необходимо продолжение провоцирующих действий со стороны Литвы, ЕС и НАТО, а с другой – уверенность России в том, что вопрос можно решить без вооружённого столкновения со всем блоком НАТО и применением ядерного оружия. Сегодня таких условий не существует. Но кто знает, что произойдёт завтра, мир меняется очень стремительно», – добавил собеседник RT.

По его словам, если дело дойдёт до такого сценария, то что Литве, что подначивающей её и Украину Польше вообще ничего не светит.

«В глобальном ядерном сценарии они будут не агрессорами, а беспомощными жертвами. Спровоцировать ядерный Армагеддон они могут, а вот выжить в нём – нет. Лидеры агрессивно-русофобских малых и средних народов Европы именно этого понимать не хотят. В случае превращения всего и вся в ядерный пепел, большие нации, живущие на огромной территории, имеют шанс как-то частично выжить. А малые, расселённые компактно, таких шансов не имеют. То есть провокация глобальной войны для них равна автогеноциду. Но пока, уверенные в своей безопасности под натовским зонтиком и в поддержке ЕС, литовские власти куражатся», – заключил Холмогоров.