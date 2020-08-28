Ничего не закончилось: В Минске готовятся столкновения

28.08.2020, Москва, Елена Острякова

Заявление президента РФ Владимира Путина о создании резерва внутренних войск на случай дестабилизации ситуации в Белоруссии связано с готовящимся на воскресенье очередным митингом белорусской оппозиции.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал политолог Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчерашнее заявление президента Путина о ССО ВС РФ связано с тем, что в эти выходные планируется решающее сражение «польских диверсантов» в Минске и военная провокация на границе с Брестом. Предупредили в общем заранее, что «видим», как на побережье в Венесуэле, ваших ЧВКашников и не удивляйтесь, как потом они будут лежать шеренгой живые и нет», – написал Баширов.

Другой политолог Владимир Корнилов предостерегает белорусских коллег от самоуспокоения.

«Я говорил это нашим белорусским братьям и на прошлой неделе, когда они говорили, что пик пройдет, и все пошло на спад. А потом мы видели белорусского президента в разгрузке с автоматом. Поверьте нам, подробно изучавшим опыт цветных революций в Киеве, ничего не пошло на спад. На воскресенье готовят новый пик», – сказал Корнилов в эфире телеканала «Россия24».

Польский телеграм-канал «Нехта», координирующий протесты в Белоруссии, призвал своих подписчиков собраться на площади Независимости в Минске на несанкционировнный митинг и принести с собой «креативные рукотворные подарки для Лукашенко» (у белорусского президента в воскресенье день рождения).

Стоит ожидать, что польские операторы вновь призовут своих адептов выдвинуться к Дворцу Республики, где находится резиденция президента. Прошлые выходные такой поход едва не закончился столкновением.