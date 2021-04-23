«Ничего не закончилось, всё ещё хуже» – украинский нацист о манёврах войск РФ

23.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Даже если российские войска отведут от границ Украины, то теперь следующий бросок к украинским кордонам будет ещё стремительней.

Об этом в эфире «4 канала» заявил руководитель центрального штаба запрещённого в РФ «Нацкорпуса» Сергей Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шойгу сказал, что якобы они будут отводить войска, и здесь наибольшей ошибкой после этого будет расслабиться после этих слов или начать считать, что всё закончилось и дальше всё будет хорошо. Ничего не закончилось, и хорошо – точно – не будет. Потому что война у нас не закончилась, более того, верить словам руководителей РФ нет никакого смысла», – рассуждает националист.

По его словам, такая тренировка для ВС РФ не могла пройти даром.

«Более того, мы пока что не знаем, какие точно были мотивации для того, чтобы накапливать войска, а сейчас – даже если они их уберут. Однако могу сказать точно, что после того, как они стянули войска к нашим границам, в другой раз они это сделают ещё быстрее», – предостерёг Жорин.