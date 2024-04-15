«Ничего не знал о России и Западе»: шоумена Зеленского настигло страшное прозрение

Украинское международное попрошайничество вперемешку с угрозами базируется на бытовавшей до СВО уверенности в абсолютной поддержке Запада. Этим объясняется опубликованное в «The New York Times» заявление, что Украина требует у НАТО больше оружия, чем те производят.

Об этом рассказал в эфире «Радио Крым» политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно без шуток: до 24 февраля 2022 еще была какая-то коммуникация с представителями Киева, и они на полном серьёзе говорили – «да вы что, что вы вообще нам можете сделать. Да за нами Америка, всё НАТО, да мы вас там растопчем». И это не фигура речи, они в это верили, были убеждены железобетонно, что если вдруг Россия рыпнется, то все Западные страны, вся мощь НАТО обрушится, и мы как побитые собаки побежим в угол. И для них, конечно, большим культурным цивилизационным шоком было то, что Россия выдержала этот напор, выдержала тысячи санкций, запретов, поставки вооружений… и не просто выдержала, а ещё и умудряется добиваться успеха», – отметил он.

«И вся история с попрошайничеством, бесконечный плач Кулебы, плач Зеленского – это всё следствие их глубокого разочарования в том, во что они верили. Они ходят за НАТО и ноют, как дети – «пап, пап, ну пожалуйста, ну купи мне эту игрушку, ну ты же обещал». И Зеленский, как мальчик, бегает за взрослыми дядями и выпрашивает. Они реально верили, что им действительно помогут, что Украина при поддержке НАТО может разбить любого противника. А по факту случилось то, что случилось. Украину использовали просто как политический инструмент, и в момент, когда она стала не самым выгодным политическим инструментом, её просто выбрасывают на обочину истории. Что мы сейчас с вами наблюдаем», – подчеркнул Живов.

Он добавил, что сейчас есть более важные для США и Запада регионы, есть фактор американской внутриполитической нестабильности. Поэтому Украина не имеет той ценности, которую себе придавала все эти годы. И отсюда всё это бесконечное попрошайничество.