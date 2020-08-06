Ничего нового: Госдеп считает, что Сербия должна признать Косово

06.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Специальный представитель Госдепа США по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил о том, американцы готовы выступать посредниками в диалоге Белграда и Приштины, который идет под присмотром ЕС.

При этом, по словам американского чиновника, в идеальном варианте соглашение между сторонами должно включать взаимное признание Косово и Сербии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Balkan Insider Палмер сообщил, что «вся эта история об обмене территориями (северных сербских общин Косово на южную, населенную преимущественно албанцами Прешевскую долину Сербии – ред.) отвлекает внимание от ключевого момента – Сербия и Косово, правительства этих стран работают над поиском путей нормализации отношений».

«Мы поддерживаем этот процесс, поэтому я считаю неуместным говорить о таких вопросах, как обмен территориями, – подчеркнул Палмер. – В идеальном варианте соглашение между Сербией и Косово должно привести к взаимному признанию….Я рад, что переговорный процесс был возобновлен. Недавно я встретился здесь, в Вашингтоне, со Скендером Хисени – представителем Косово в этом процессе. Впереди у сторон много работы, и иностранные участники переговоров полны решимости добиться прогресса, необходимого для достижения всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений».

При этом представитель Госдепа высказал уверенность, что соглашение между Косово и Сербией «перезагрузит регион» и воодушевит страны Западных Балкан в их пути к членству в Евросоюзе.