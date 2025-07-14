«Ничего об Армении без Армении» – Запад обещает Еревану то же, что и когда-то Киеву

Максим Столяров.  
14.07.2025 22:28
  (Мск) , Москва
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Армения, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Страны западного блока вкладывают огромные деньги и усилия, чтобы оторвать Армению от России и ввести на ее территорию свои войска.

Об этом на пресс-конференции «Может ли ЕС поддержать стабильность и демократию в странах Восточного партнёрства?» заявила Генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Белен Карбонелл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока вкладывают огромные деньги и усилия, чтобы оторвать Армению от России и...

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«Армения – очень хороший пример конструктивных отношений между ЕС и важной страной в этом регионе. И сейчас мы завершаем переговоры по тому, что мы назовем новой программой партнерства с Арменией.

Я приведу три примера того, как эта повестка дня будет способствовать развитию наших отношений.

Первый пример – это связь. Мы хотим, чтобы Армения участвовала в обсуждениях, которые проходят в регионе, и почему это важно для нас.

Это включает в себя такие проекты, как Армянский перекресток мира и Глобальные ворота, где мы поддерживаем крупные инвестиции. И уже мобилизовали более 700 миллионов евро на проекты, такие как Север-Юг и электрическое соединение с Грузией», – вещала Карбонелл.

Она подчеркнула, что в ближайшие годы «инвестиции» в Армению увеличатся.

«Мы хотим поблагодарить армян за их смелые шаги в сторону ЕС и необходимых реформ. В этом отношении мы значительно увеличили нашу двустороннюю поддержку, например, карабахским армянам.

Мы начнем диалог, чтобы в один прекрасный день ввести безвизовый режим, чтобы армянские туристы могли свободно путешествовать в ЕС.

И третий пример – это безопасность. Более стабильная Армения означает более стабильный регион. Два года назад мы запустили миссию ЕС в Армении, которая помогает контролировать армяно-азербайджанскую границу.

Мы помогаем модернизировать вооруженные силы Армении и объединить все это в более целостное ведение безопасности. Скоро у нас будут консультации по вопросам безопасности и обороны в Армении», – добавила она.

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