«Ничего об Армении без Армении» – Запад обещает Еревану то же, что и когда-то Киеву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока вкладывают огромные деньги и усилия, чтобы оторвать Армению от России и ввести на ее территорию свои войска.

Об этом на пресс-конференции «Может ли ЕС поддержать стабильность и демократию в странах Восточного партнёрства?» заявила Генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Белен Карбонелл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Армения – очень хороший пример конструктивных отношений между ЕС и важной страной в этом регионе. И сейчас мы завершаем переговоры по тому, что мы назовем новой программой партнерства с Арменией. Я приведу три примера того, как эта повестка дня будет способствовать развитию наших отношений. Первый пример – это связь. Мы хотим, чтобы Армения участвовала в обсуждениях, которые проходят в регионе, и почему это важно для нас. Это включает в себя такие проекты, как Армянский перекресток мира и Глобальные ворота, где мы поддерживаем крупные инвестиции. И уже мобилизовали более 700 миллионов евро на проекты, такие как Север-Юг и электрическое соединение с Грузией», – вещала Карбонелл.

Она подчеркнула, что в ближайшие годы «инвестиции» в Армению увеличатся.