Ничего общего с Украиной, только вынужденное соседство – глава ДНР

04.12.2021  18:28 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Кровь и разрушения, которые принесла украинская армия Донбассу, делают невозможными пребывание Донбасса в едином политическом пространстве с Украиной.

Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кровь и разрушения, которые принесла украинская армия Донбассу, делают невозможными пребывание Донбасса в едином...

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«Донбасс, с учётом той крови, тех разрушений, того количества разрушенных судеб, которые принесла Украина, в какой-то одной политической составляющей [с Украиной] уже быть не может. Минские соглашения ещё пока позволяют, но это уже призрачные надежды, проговорить условия соседства, но Украина даже это перечёркивает», – сказал Пушилин.

По его словам, количество провокаций со стороны ВСУ только возрастает, однако республики Донбасса готовы защитить свой выбор, сделанный на референдуме в 2014 году.

«Количество личного состава и техники тоже достаточно серьёзное. Мы, со своей стороны, готовы. Готовы не только сейчас, но и на протяжении всего этого нелёгкого пути Донбасса, но который он сам себе выбрал. Мы осознанно сделали свой выбор в мае 2014 года – ничего не меняется. Тем более, за эти годы наш выбор окреп, и мы понимаем, что мы тогда однозначно правильно поступили, по-другому просто не могло бы и быть», – подчеркнул глава ДНР.

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