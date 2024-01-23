«Ничего себе оккупация! Украинцы присоединили Крым и управляли Союзом» – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
23.01.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, СССР, Украина


Украина под «российской оккупацией» руководила Советским Союзом и обрастала территориями.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина под «российской оккупацией» руководила Советским Союзом и обрастала территориями. Об этом в эфире...

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Раимов отказался считать, что до 1991 года Украина была оккупирована и ущемлена.

«Я очень не разделяю позицию, при которой нам говорят, что нас оккупировали все эти годы. Ничего себе оккупация, что в какой-то момент выходцы из Украины, люди, которые руководили Коммунистической партией Украины, это два генсека, становятся главными на всю эту огромную империю и фактически управляют этой империей», – сказал эксперт.

«На протяжении длительного времени так называемый днепропетровский клан в верхнем управлении Компартии Советского Союза был достаточно влиятелен. Сначала приходит Хрущев, потом приходит Брежнев, который является выходцем из Украины, люди, которые адекватно понимают, что происходит. При этом, один из них передает, как они говорят, дарит, фактически передает под управление Украинской ССР Крым. Это ничего себе оккупация, я тебе скажу», – заявил Раимов.

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