«Ничего страшного – Чернобыль же пережили»: На Украине началась агитация за подрыв Запорожской АЭС

19.08.2022  16:38 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Происшествия, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Член радикальной группировки УНА-УНСО Назар Приходько начал агитацию с призывом не бояться неизбежной аварии на Запорожской АЭС, которую продолжают обстреливать украинские войска, чтобы сорвать переключение станции на российскую энергосистему.

Приходько похвастался, что еще в детстве пережил катастрофу на Чернобыльской АЭС, всю жизнь живет в загрязненном Киеве, потому не боится радиации.

Член радикальной группировки УНА-УНСО Назар Приходько начал агитацию с призывом не бояться неизбежной аварии...

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«Откровенно. Мне лично, вот мне, Приходько Назару Константиновичу, 05.07.1985, г. Киев – так по…й, взорвется что-то на ЗАЭС или нет. Я аварию на ЧАЭС совсем маленьким пережил, я родился и живу в Киеве, который радиационно загрязнен п…ец, в этом загрязненном Киеве родилась и живет моя прекрасная, красивая дочь Яся, и, если опять радиация придет – ну придет и придет. Мне остоп…дило жить в ожидании ужаса. Просто остоп…дило», – написал Приходько.

Следует напомнить, что Назар Приходько – родной брат певицы Анастасии Приходько, которая представляла Россию на конкурсе Евровидение в 2009 году как протеже братьев Меладзе. Интересно, что тогда семья Приходько категорически отрицала связи с украинскими нацистами, однако после окончания карьеры в РФ все эти данные подтвердились.

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