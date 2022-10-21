«Ничего страшного мы тут не видим», – Киев анонсирует новые волны мобилизации на Украине

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Новости Украины

Украина проводит третью волну мобилизации и будет делать это снова и снова, если возникнет необходимость.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов не видит ничего страшного в отправке на линию фронта очередных мобилизованных.

«У нас идет третья волна мобилизации, больших проблем с нашей мобилизацией мы не ощущаем, по каждой мобилизации мы понимаем, кого нам нужно привлекать в Вооруженные силы. Нам не нужны лишние войска, но то, что нужно на сегодняшний день Вооруженным силам, они идут по плану. Я могу сказать, что этот вопрос на Ставке Верховного главнокомандующего рассматривается каждый раз, и каждый раз есть доклад о количестве военных, которых мы привлекли к службе в рядах Вооруженных сил, чтобы они готовились, защищали нашу страну. У нас больших проблем сегодня нет – если будет необходимость, я более чем уверен, в дополнительной мобилизации, она обязательно будет сделана, и ничего страшного мы тут не видим», – заявил Данилов.

Напомним, ранее командующий российскими войсками в СВО Сергей Суровикин сообщил, что ежедневно потери Украины на фронте составляют до тысячи человек.